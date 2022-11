Prémio Rodrigues Lapa distingue 36 alunos do concelho de Anadia

O melhor aluno de cada escalão de ensino receberá um prémio pecuniário no valor de 250 euros.

A entrega do “Prémio Escolar Professor Rodrigues Lapa” referente ao ano letivo 2021/2022, promovido pelo Município de Anadia, vai ter lugar, no próximo dia 14 de dezembro, no Cineteatro Anadia.

À semelhança de edições anteriores, vão ser distinguir três alunos por escola e por ciclo de ensino a saber: Escola Básica de Vilarinho do Bairro (6 alunos), Escola Básica e Secundária de Anadia (12), Salesianos de Mogofores (6), Colégio Nossa Senhora da Assunção – Famalicão (9) e Escola Profissional de Anadia (3), num total de 36 alunos.

O melhor aluno de cada escalão de ensino receberá um prémio pecuniário no valor de 250 euros e um diploma, e os restantes dois Menções Honrosas.

O “Prémio Escolar Professor Doutor Rodrigues Lapa” foi criado, em 1996, pela Comissão das Comemorações do Centenário do Nascimento do Professor Doutor Manuel Rodrigues Lapa.

A iniciativa “pretende constituir um incentivo à melhoria contínua do desempenho escolar e à construção do percurso formativo de alguns jovens”, refere nota da autarquia.