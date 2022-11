Quadra natalícia em Mira começa no dia 1 com várias propostas

A quadra natalícia no Município de Mira arranca no feriado de 1 de dezembro com vários momentos, sendo de destacar a inauguração da Árvore de Natal, pelas 17h30, no Jardim do Visconde, em Mira.

Mas, a Câmara Municipal preparou para este dia outros momentos que prometem fazer as delícias de miúdos e graúdos. Por isso, o vasto programa integra um momento Musical com a Academia de Artes da Associação Allegr’arte; o acender da iluminação da Árvore de Natal e decoração natalícia; a chegada do Pai Natal e a abertura oficial do Carrossel Infantil ( grátis até ao dia 8 de janeiro de 2023).

De referir ainda que o Mercadinho de Natal e o Bosque do Pai Natal são outras propostas que o município deixa para esta quadra mágica e festiva.