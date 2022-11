S. Martinho é o rei da festa este fim de semana

São Martinho, o Santo que se notabilizou pela sua caridade e compaixão na assistência aos pobres e necessitados da época, vai ser lembrado e celebrado este fim de semana, com magustos em vários locais da nossa região. Deixamos-lhe algumas propostas.

OLIVEIRA DO BAIRRO

Começamos pelo concelho e cidade de Oliveira do Bairro. Este sábado, dia 12, a partir das 19h30, realiza-se no Adro da Igreja de Oliveira do Bairro, o tradicional magusto aberto à comunidade. Mas as castanhas não vêm sozinhas. Há pernil, caldo verde e doces na Barraquinha do Miguel. Este ano, as verbas deste magusto serão para apoiar a ação da paróquia no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023.

PERRÃES

Sábado, a partir das 12h30, há Convívio de S. Martinho, no Largo Nossa Senhora das Febres, em Perrães, organizado pela Comissão de Festas Nossa Senhora das Febres. Haverá castanhas assadas, febras, caldo verde, boa pinga e jeropiga. O convívio conta com a animação musical de Fred Castro.

CERCAL

A Comissão de Festas em honra do Santo Nome de Jesus do Cercal 2023 organiza um convívio de S. Martinho, no sábado, a partir das 12h, junto da sede do Campo de Futebol. Para além das castanhas assadas e do vinho novo, no local funcionará um bar com jeropiga, caldo verde, Leitão à Bairrada, febras e comidas diversas.

MAMARROSA

A Comissão de Festas de S. Sebastião organiza, no sábado, o tradicional magusto, que terá início às 16h. Mas antes, às 12h, abrirá o bar com pernil no espeto. Às 15h30 haverá um concurso de jeropigas, com direito a prova gratuita. Local: parte de trás do IEC (no recinto de festas).

MURTA

A Comissão de Festa de São Tiago 2023 convida a população a participar na Festa do Magusto, no sábado, dia 12, a partir das 16h, no largo junto à igreja da Murta.

SILVEIRO

O magusto é no domingo, dia 13, a partir das 12h, no Centro Cultural Élio Martins.

CARRO QUEBRADO

A Comissão de Festas Santa Margarida 2023 organiza um convívio no fim de semana. Sábado, dia 12, há pernil no espeto e cagadela do porco, às 15h; no domingo, dia 13, a partir das 15h, há castanhas assadas e muita animação, a cargo de Matrix.

MALHAPÃO

A Adama está a organizar um magusto para esta sábado, dia 12, a partir das 17h. Há provas de jeropiga.

Nos outros concelhos

O S. Martinho é santo padroeiro em Amoreira da Gândara (Anadia) e em Aguada de Cima (Águeda), na terra com o seu nome.

AMOREIRA DA GÂNDARA

Em Amoreira da Gândara, a festa começa hoje, sexta-feira. Há magusto a partir das 17h30 e música ambiente com Duo FN; às 19h há Missa e às 20h, continua o magusto e a animação musical.

No sábado, dia 12, atua a Banda Tieta do Agreste, a partir das 14h30 e às 18h, Missa.

No domingo, dia 13, às 15h, há Missa, seguida de majestosa procissão, acompanhada pelo Grupo de Bombos Bate Forte, da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro e a Mini Banda Asmusibai Associação Musical da Bairrada.

SÃO MARTINHO – AGUADA DE CIMA

O povo de S. Martinho, Aguada de Cima, festeja também, nos dias 11, 12 e 13 de novembro, o seu Padroeiro, São Martinho.

Hoje, sexta-feira, há missa (19h30) em honra do S. Martinho, seguida do tradicional Magusto com bom vinho como é tradição e a atuação do Grupo João Carlos & Fábio André

No sábado, dia 12, há música ambiente e às 21h30 atua o grupo One.

No domingo, dia 13, há arruada pela Mini-Banda dos Covões, às 9h, e às 11h, Missa Solene, acompanhada pelo grupo Coral de S. Martinho, seguida de procissão com a participação da mesma Banda. Às 16h, atuação do artista João Claro e às 21h, continuação do Arraial com o grupo Tema e encerramento dos festejos.

No local, além das castanhas e do bom vinho, funcionará permanentemente o bar com os habituais petiscos.