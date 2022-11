Saca Trilhos Anadia aposta as fichas todas na equipa feminina para conquistar títulos

Foi com pompa e circunstância que o Clube Saca Trilhos Anadia apresentou as equipas masculina e feminina de trail para a época 2022/2023.

No total, foram apresentados 41 atletas, 25 masculinos e 16 femininos.

A grande ambição da direção liderada por Albano João passa por obter títulos de campeão nacional, tanto na vertente individual como coletiva. Contudo, o grande objetivo passa pela equipa feminina conquistar títulos e ser a mais representativa da seleção nacional, que vai estar presente em junho de 2023 no mundial de trail na Áustria.

Para o efeito, o clube reforçou-se com nove atletas que têm representado a seleção nacional, tendo ainda contratado uma atleta espanhola.

Um passo importante

“Hoje (sábado) pode ser um dia muito importante para o futuro do Saca Trilhos, pois estamos a responsabilizar, perante os seus sócios e comunidade em geral, como um clube que se quer impor no trail running em Portugal e no estrangeiro”, disse Albano João, na cerimónia de apresentação das equipas no Auditório do Museu do Vinho Bairrada, em Anadia.

O presidente do Saca Trilhos Anadia anotou que o clube tem apenas cinco anos de participação ao mais alto nível, mas, mesmo assim, conseguiu identificar o seu potencial e de que a comunidade local está do seu lado.

Notícia completa na edição impressa ou digital