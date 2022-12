A magia do Natal chega a Mira com programa diversificado

Amanhã, o Largo da Igreja, no Seixo, estará cheio de vida, com animação, doces e mimos natalícios e a chegada do Pai Natal.

O Município de Mira, juntamente com as Juntas de Freguesia e Associações do concelho, promove várias iniciativas natalícias até ao próximo dia 8 de janeiro de 2023.

Além da iluminação da Árvore de Natal, da decoração natalícia do centro da vila e de toda a dinâmica presente no Jardim do Visconde com o Mercadinho de Natal, o Bosque do Pai Natal e o Carrossel infantil, o Natal em Mira apresenta um programa diversificado, que inclui concertos, exposições, teatro, cortejo de reis, janeiras, solidariedade e muita animação.

Amanhã, sábado, dia 10, o Natal chega à Freguesia do Seixo com o “Natal Solidário N’Aldeia”, numa organização conjunta entre a Junta de Freguesia do Seixo e as coletividades da Freguesia. A partir das 17h, o Largo da Igreja, no Seixo, estará cheio de vida, com animação, doces e mimos natalícios e a chegada do Pai Natal, para dar prenda solidária em que cada um dos presentes é convidado a trazer um presente.

No domingo, a Associação Sociocultural, Desportiva e Recreativa de Colmeal promove o “Natal é na Aldeia”, com um concerto na Capela da localidade a partir das 15h30. Na Igreja Matriz de Mira, a partir das 17h realiza-se o concerto de Natal do Grupo Coral de Mira.

Até ao dia 8 de janeiro, numa iniciativa promovida pela Associação empresarial de Mira, com apoio do Município, decorre a campanha “Natal é no Comércio Local”. Ao comprar no comércio local e fica habilitado a ganhar vales de compras para gastar nos estabelecimentos aderentes.