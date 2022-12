Aveiro não será Capital Europeia da Cultura em 2027

Aveiro não vai ser Capital Europeia da Cultura em 2027. O anúncio foi feito esta quarta-feira no Centro Cultural de Belém (CCB) pela presidente do júri internacional, Beatriz Garcia. Na corrida estavam 12 cidades, tendo chegado à derradeira final apenas quatro: Aveiro, Braga, Évora e Ponta Delgada.

A cidade escolhida, Évora, será Capital Europeia da Cultura em 2027 juntamente com a já selecionada Liepaja, na Letónia, e terá uma dotação financeira de 29 milhões de euros oriundos de fundos nacionais e europeus, como foi revelado em outubro pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

Em 2027, Portugal terá uma Capital Europeia da Cultura pela quarta vez, após Lisboa, em 1994, Porto, em 2001, e Guimarães, em 2012.

“Vamos continuar a trabalhar e a investir na Cultura”

Em conferência de imprensa logo após o anúncio da cidade vencedora, o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, agradeceu “aos aveirenses, agentes da cultura, da criatividade, da educação, aos funcionários municipais, às empresas e aos indivíduos prestadores de serviços, entre outros, que durante os últimos sete anos se envolveram e trabalharam de forma extraordinária e incansável para que a Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027 tivesse elevada qualidade e a condição de ter sido uma das quatro finalistas de entre 12 candidaturas”.

Apesar de não ter sido a escolhida, “vamos continuar em Aveiro a trabalhar e a investir na Cultura, como temos vindo a fazer nos últimos sete anos, implementando a sua Estratégia para a Cultura, definida no seu Plano Municipal, aumentando a qualidade do processo de desenvolvimento integral em curso no Município”. Ribau Esteves endereçou uma palavra de apreço às 11 cidades portuguesas que com Aveiro se candidataram a este título, “com um nota especial de parabéns a Évora, na certeza que vai honrar a cultura de todas essas 12 cidades, a cultura de Portugal, a cultura da Europa”.

No próximo dia 13 de dezembro, às 18h30, no Teatro Aveirense, será apresentada a versão final da candidatura, um balanço do projeto “Aveiro, Capital Europeia da Cultura 2027”, assim como os passos que serão dados no futuro próximo, “concretizando boa parte do que temos definido na Candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027”.

A preparação da candidatura de Aveiro teve início em 2016, intensificando-se em 2019 com a elaboração do Plano Estratégico para a Cultura 2030. Seguiu-se um processo de auscultação e participação alargada, que envolveu não só o setor cultural e criativo de Aveiro, mas também vários outros setores de atividade, bem como as comunidades da Cidade e Região.

A Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027 foi liderada e promovida pela Câmara Municipal de Aveiro, tendo como copromotores a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), a Universidade de Aveiro, e a AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro.