Catarina Amaral assume comando nos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro

A Adjunta de Comando, Catarina Amaral, assumiu o cargo de comandante, em regime de substituição, na corporação dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.

A alteração aconteceu no passado dia 15 de dezembro e prende-se com o facto do ex-comandante, Marco Maia, não ter renovado a Comissão Serviço, revela a direção da AHBVOB (Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro), em nota de imprensa.

“Em reconhecimento dos serviços prestados pelo ex-comandante Marco Maia, a Assembleia Geral da AHBVOB aprovou, por unanimidade, na sua reunião realizada em 15 de dezembro, um voto de Louvor pela sua disponibilidade, dedicação, esforço e entrega à causa que abraçou há 27 anos na nobre missão de salvar vidas e bens”, lê-se naquela nota enviada à redação.