Jorge Castro Madeira é o novo provedor da Misericórdia de Águeda

O advogado, de 79 anos de idade, que era vice-provedor, sucede no cargo a Mota Rodrigues.

O advogado Jorge Castro Madeira foi eleito, na noite da passada segunda-feira, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Águeda para o quadriénio 2023/26.

O advogado, de 79 anos de idade, sucede no cargo a Mota Rodrigues, vendo a sua lista ser a mais votada no ato eleitoral do passado dia 12 de dezembro, onde 287 dos 425 irmãos decidiram votar.

Jorge Castro Madeira, que era vice-provedor, liderava a lista A, que teve 178 votos, contra 107 da Lista B, que era liderada por Aires Neves. Neste ato eleitoral registou-se ainda um voto em branco e um nulo.

Com o resultado destas eleições, Jorge Castro Madeira terá como vice-provedor Manuel Simões, compondo ainda a Mesa Administrativa os nomes de Fernando Dias (tesoureiro), Joana Santos (secretária) e os vogais José Lito Martins, António Marques, Jorge Soares, Fernando Duarte, Regina Rodrigues e Albano Melo.

A Mesa da Assembleia Geral é presidida por Celistino de Almeida, tendo como vice-presidente José Armando Roque, como secrtária Ana Clara Bastos e os vogais Joaquim Costa, Maria Luísa Roque e Dina Ferreira.

O Conselho Fiscal pasará a ser presidido pelo anterior provedor Mota Rodrigues, num órgão que tem ainda os nomes de Jorge Pinheiro (vice-presidente), João Coelho (secretário) e os vogais Carlos Tavares, Egberto Canas e José Eduardo Martins.