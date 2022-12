Mais árvores na Palhaça e no Troviscal para combater alterações climáticas

O Município de Oliveira do Bairro vai avançar com intervenções, na Palhaça e no Troviscal, de rearborização de espaços verdes e de criação de ilhas-sombra em meio urbano, no âmbito do projeto “Oliveira do Bairro – Lugares de Sombra”.

No Parque da Tojeira, freguesia da Palhaça, vai ser aumentada a área florestal, com o preenchimento de clareiras, limpeza de mato e ocupação destes locais com espécies autóctones. Será ainda concretizada a definição de um percurso de ligação entre dois pontos de entrada no parque.

O objetivo desta intervenção é o de aumentar o ensombramento do espaço, reduzindo, desta forma, os efeitos de ondas de calor e potencializando a criação de refúgios para a fauna.

No Troviscal, uma área contígua ao antigo campo de futebol do Cabeço do Pedro (campo da Arviscal) será transformada num novo espaço verde, através da sua arborização, dando à população a oportunidade de beneficiar de um contacto ainda maior com a natureza.

Genericamente, de acordo com Jorge Pato,vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, estas duas intervenções têm como principal objetivo “aumentar a qualidade de vida das populações, ao nível recreativo e ambiental”.

Ainda segundo o autarca, “o projeto Oliveira do Bairro – Lugares de Sombra foi ‘desenhado’ no sentido de promover a conservação da água, da biodiversidade e da natureza, diminuir a poluição existente e melhorar a qualidade do ar, contribuindo para a retenção de carbono que contribui para a redução do efeito estufa”.

As duas intervenções foram previstas na candidatura “Oliveira do Bairro – Lugares de Sombra” ao Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, com um apoio financeiro da União Europeia de 74.998,60 euros.