Moita: Recuperação de Chevrolet de 1952 homenageia Elpídio Semedo

Neste ano em que as Caves São Domingos comemoram 85 anos da sua fundação (26 de maio de 1937), decidiu a empresa celebrar a efeméride em 12 momentos especiais, todos ocorridos nos dias 26 de cada mês, sucessivamente de janeiro a dezembro.

Assim, no passado dia 26 de novembro, o mote da celebração foi a recuperação da viatura Chevrolet, produzida em 1952, e pertencente a Elpídio Martins Semedo, o industrial fundador das Caves São Domingos.

Durante mais de uma década, Delfim Cabeço, nascido e criado em Ferreiros, após adquirir a viatura a familiares de Elpídio Semedo, teve como missão proceder à sua recuperação, tarefa que lhe demorou muitas centenas de horas e quase o levou a desistir diversas vezes, dada a dificuldade de recuperação de várias peças. Com ele teve um grupo de aficionados de carros antigos que o auxiliaram nesta missão, José Simões, Daniel Fernandes, Constantino Santos, Francisco Silva, Carlos Marques, César Calvo, António Júlio, Fernando Reis, Manuel Marques, Nelson Midões, João Bastos, Eduardo Matos, entre outros.

E foi precisamente no sábado, dia 26 de novembro, que a viatura voltou a rolar nas ruas de Ferreiros, perante a presença dos atuais administradores das Caves São Domingos e de vários funcionários e ex-funcionários da empresa, alguns deles tendo chegado a privar com Elpídio Semedo.

Para dar corpo a esta iniciativa de recriação da história, Albano Jorge, anadiense com dotes excecionais de representação, “vestiu” a pele de Elpídio Semedo e, de improviso, criou um momento interpretativo teatral onde interagia com os presentes, enquanto relatava vários episódios de vida do fundador das Caves.

Finda a representação que juntou algumas dezenas de populares no exterior do Solar de São Domingos, as Caves abriram as portas aos presentes e continuaram a celebração com o serviço das 3 gamas de espumantes Elpídio, a que se seguiu um almoço.