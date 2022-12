Oliveira do Bairro canaliza valor da iluminação de Natal para crianças e jovens

Parte do investimento que o Município tinha previsto para a iluminação de Natal será convertido em vales de 15 euros para crianças e jovens residentes no concelho.

O Município de Oliveira do Bairro vai reafectar parte do investimento que tinha previsto para a iluminação de Natal para oferecer um “Vale de Natal” de 15 euros a todas as crianças e jovens residentes no concelho, com idades compreendidas entre os zero e os 18 anos, que sejam beneficiários do escalão 1, 2, 3 e 4 de abono de família da Segurança social, informou a autarquia.

O número total de crianças e jovens abrangidos por este apoio ultrapassa os 3.600, num investimento municipal que poderá chegar aos 55 mil euros.

Numa conjuntura “muito difícil para as famílias, especialmente para as mais desfavorecidas, devido ao aumento bastante significativo dos preços dos bens de primeira necessidade e da energia”, a vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, explica que esta “foi a decisão que se impunha neste contexto e que assumimos de forma responsável, poupando energia e, ao mesmo tempo, reforçando o apoio a quem mais precisa”.

“A política é também uma questão de opções”, refere Lília Ana Águas, “e a nossa é sempre a de estar ao lado de quem mais precisa, pelo que optámos por dar mais luz ao Natal destas famílias, em detrimento da iluminação desta quadra, que se vai manter, mas num formato mais singelo”.

Ainda de acordo com a autarquia, a medida vai traduzir-se também num “apoio ao comércio local”, uma vez que “os vales serão apenas utilizados nos estabelecimentos aderentes localizados no Concelho”.

Para poderem aceder aos vales, os encarregados de educação das crianças e jovens que reúnam as condições para receber esse apoio devem apresentar uma candidatura através da Plataforma SIGA – Edubox, disponível em https://siga.edubox.pt, ou diretamente nos serviços de Educação e Ação Social da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, entre os dias 1 e 15 de dezembro de 2022.