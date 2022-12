Renovado salão paroquial de Amoreira da Gândara abre portas à comunidade

A paróquia de Amoreira da Gândara esteve em festa no último sábado, dia 17 de dezembro, com a inauguração das obras de reestruturação do salão paroquial.

Uma obra desejada há vários anos mas que só agora foi possível concluir, como explicou o pároco João Carlos Carvalho. Uma primeira fase de um projeto ambicioso que pretende também renovar a antiga creche e os balneários que dão assistência ao campo desportivo, localizado paredes meias com este espaço.

A obra agora colocada à disposição da comunidade começou em 2020 e atingiu os 120 mil euros. Fruto do empenho e generosidade da população (doou 90 mil euros), este espaço destina-se às atividades ligadas à Igreja, mas também a atividades abertas à comunidade, associações e autarquia local, podendo mesmo, em formato descentralizado, vir a receber iniciativas do município de Anadia.

Um salão com amplo palco, uma zona de acolhimento/cafetaria dotado ainda de sanitários e camarins. “Tratava-se de um espaço muito degradado que não se podia usar e que podia ruir a qualquer momento”, avançou o pároco João Carlos.

