Tenda de Natal, em Cantanhede, com várias diversões para os mais novos

Em estreita parceria com o Município de Cantanhede e a Associação Empresarial de Cantanhede, a União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça vai dinamizar a Tenda de Natal, instalada na Praça Marquês de Marialva, na semana entre o Natal e o Ano Novo.

Assim, de 26 a 30 de dezembro, as crianças poderão disfrutar de insufláveis, pinturas faciais, modelagem de balões e jogos tradicionais, entre as 15h e as 18h, para além do carrossel instalado no local.

“Trata-se de uma oportunidade dos mais novos se divertirem neste período de festa e de pausa letiva, celebrando este tempo de alegria e festa”, refere nota da Câmara Municipal que dá ainda nota de que a programação de Natal deste ano se estende até ao próximo dia 6 de janeiro de 2023.

Além da sonorização de rua e iluminação alusiva ao Natal nas ruas mais movimentadas da cidade, a Praça Marquês de Marialva é palco de inúmeras atividades, entre exposições, concertos, presépios e um mercadinho.

Da programação consta também uma tômbola de Natal, até ao dia 6 de janeiro. Ainda no âmbito desta quadra, a Biblioteca Municipal acolhe a exposição “Nasceu um Menino”, que reúne trabalhos dos jardins de infância dos agrupamentos de escolas do concelho.