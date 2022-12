Turismo autêntico leva Águeda ao top 5 do país

O Município de Águeda foi distinguido, no passado dia 14, como um dos 5 melhores do país nos Prémios Nacionais de Turismo, na categoria de turismo autêntico, entre mais de 400 candidatos.

A cerimónia decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, e contou com a presença, entre outras individualidades, do secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, e do presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.

“Este prémio distingue, mais uma vez, Águeda, através do AgitÁgueda, como um destino turístico de excelência, que proporciona experiências autênticas e acessíveis a todos”, declarou Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda.

O autarca lembra que o AgitÁgueda – Art Festival voltará a surpreender, de 1 a 23 de julho de 2023.

O Prémio Nacional de Turismo é uma iniciativa do Expresso e BPI, que vai na 4.ª edição e que atribuiu prémios a projetos e destinos turísticos nas seguintes categorias: Turismo Autêntico, Turismo Gastronómico, Turismo Inclusivo, Turismo Inovador e Turismo Sustentável.