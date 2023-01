Águeda é Natal faz balanço e destaca presença de milhares de pessoas no concelho

Águeda despede-se da época festiva do Natal com um balanço “muito positivo”, com o evento, que decorreu durante cerca de dois meses, a atrair atenções, seja pelos milhares de visitantes que encheram as ruas ou pelo impacto mediático, através da imprensa local, regional e nacional ou ainda pelas redes sociais.

Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, apontou a importância que este evento assume não só na dinâmica e promoção do concelho, mas em primeiro plano como incentivo ao comércio local, que tem nesta época uma das suas principais fontes de receita.

“Águeda é cada vez mais conhecida como uma cidade colorida e que marca pela irreverência, pela capacidade constante de surpreender e por proporcionar a quem nos visita experiências autênticas, diferentes e mágicas. Foi isso mesmo que aconteceu de novembro a janeiro com o Águeda é Natal e com todas as atividades que promovemos”, disse Edson Santos.

A beleza das iluminações e decorações natalícias, com os guarda-chuvas em grande destaque, são das imagens mais instagramáveis e que percorrem o mundo, “promovendo Águeda, o Natal, as nossas gentes e cultura além-fronteiras”, reforçou o autarca.

Reconhecida como a cidade do Natal, com o Menor e Maior Pai Natal do Mundo como dois grandes ícones deste evento – e que por si só cativam o interesse dos visitantes –, Águeda cria todos os anos um cartaz diversificado de atividades, que engloba as áreas cultural, desportiva e lúdica, proporcionando uma oferta de iniciativas para vários públicos e em diferentes espaços municipais.

Entre as muitas atividades que decorreram ao longo destes quase dois meses de evento, destaque para a Parada de Natal, que envolveu mais de 20 figuras do imaginário infantil a percorrerem as ruas da cidade, a animação inusitada dos Mimo’s Dixie Band ou os “Gnomos no Parque” que fizeram das suas tropelias no Parque Municipal de Alta Vila.

Este parque, bem no centro da cidade, foi uma das novidades do Águeda é Natal deste ano, com o espaço a ter vários pontos de iluminações e decorações natalícias que atraíram a atenção dos visitantes, bem como várias atividades lúdicas e de animação.

As várias ruas da cidade iluminadas e decoradas com os famosos guarda-chuvas e outros motivos natalícios, o Mercadinho de Natal, as várias atividades lúdicas e culturais que decorreram no Centro de Artes de Águeda ou na Biblioteca Municipal Manuel Alegre, sem esquecer o desporto, com a caminhada de Natal, entre muitas outras atividades, marcaram o calendário deste evento.

“As preocupações ambientais e de eficiência energética são premissas estratégicas para o Município de Águeda desde há muitos anos e que são evidentes pela adoção de várias medidas que promovem essas boas práticas por todo o concelho. Em linha com este pressuposto, no Natal, as iluminações e decorações usadas tiveram recurso a tecnologia LED e as luzes estiveram ligadas em horário reduzido, contribuindo para um evento cada vez mais sustentável e amigo do ambiente”, refere a autarquia.

Tendo em conta que no Posto de Turismo estava a decorrer a exposição do Menor Pai Natal do Mundo e que atrai milhares de pessoas, o Município instalou um balcão informativo avançado na Rua Luís de Camões, onde foi prestado todo o apoio aos milhares de visitantes. Neste balcão, para além da informação oral e a possibilidade de recolha de brochuras descritivas do evento, os turistas podiam aceder a todo o mapa do evento através de um QRCode, uma forma sustentável e ecológica de divulgar o evento e que permitiu à população ter o evento disponível no telemóvel de forma prática e acessível.

Segundo Edson Santos, estes e outros motivos cativaram a atenção de milhares de pessoas que se deslocaram de vários pontos do país para virem a Águeda conhecer ou rever todo o ambiente que por estes dias se vive na cidade. Uma imagem de magia e encanto que atraiu também a atenção de diversos órgãos de comunicação social, tanto locais como nacionais e até internacionais. Entre eles, particular destaque para a Rádio Televisão de Espanha (TVE 1) e para a RTP que escolheu Águeda para a gravação dos separadores de Natal do canal público de televisão.