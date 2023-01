Anadia e Sangalhos derrotados

No futebol e na Liga 3, o Anadia continua mergulhado numa profunda crise de resultados e já não ganha há 7 jogos. A formação bairradina deslocou-se a Canelas e perdeu pela margem mínima, tendo sofrido o golo logo no início da partida. Com mais esta derrota, o Anadia está no 9.º lugar, a 10 pontos do quarto lugar, longe por isso dos lugares que dão acesso à fase de subida.

O Sangalhos quase que conseguia a segunda vitória na Liga Betclic Masculina. Na receção ao CD Póvoa, o jogo acabaria por ser decidido nos segundos finais. A 15 segundos para jogar, a diferença era de 2 pontos, 86-88, mas a posse de bola dos poveiros levou-os ao triunfo por 94-88.

A nível distrital, a penúltima jornada da primeira fase do Campeonato SABSEG deixou tudo em aberto do clube que irá alcançar o quarto lugar. Duas equipas, Águeda e Pampilhosa, lutam por essa vaga e os Galos partem para a última jornada com um ponto de vantagem e também no confronto direto.

O Águeda não passou do nulo na casa do Alba, enquanto o Pampilhosa, na receção ao Fermentelos, empatou a três golos. Com a perda de dois pontos por parte do Fermentelos, o Estarreja confirmou o primeiro lugar.

No regresso longos anos depois ao campo São Sebastião, o Oliveira do Bairro dividiu os pontos com a Ovarense, após empate sem golos.

Golos houve no Valonguense – LAAC. Os locais tiveram uma vantagem de três golos, viram os aguadenses chegar à igualdade, mas, quase no fim, o Valonguense garantiu uma vitória importante.

Na 1.ª Divisão Distrital, em casa, a Juve Force não vacilou e até goleou o Mealhada (6-2) e viu reforçada a liderança para 8 pontos sobre o Vista Alegre, que foi surpreendido em casa pelo Mourisquense (2-1), equipa que já não ganhava há 7 jogos.

Num jogo emotivo, o Bustos, em casa, venceu o Valecambrense (3-2), com o golo da vitória a surgir nos últimos instantes (97 minutos) do período de descontos.

Também em casa, o Aguinense alcançou vitória (1-0) importante sobre o Válega na fuga aos lugares de despromoção. Pior sorte teve o Águas Boas em Macieira de Cambra. Os bairradinos sofreram mais uma derrota (1-0) e são cada vez mais últimos.

O Calvão sofreu a segunda derrota seguida em Avanca, por 2-0.

Na 1.ª Distrital, o VN Monsarros empatou a um golo no terreno do Vaguense e viu o Gafanha, que venceu no Carqueijo, por 3-1, e dividir a liderança. Os gafanhotos têm um jogo a menos.

O Santo André ganhou no reduto do Mourisquense B, por 3-0, e isolou-se no terceiro lugar, beneficiando do surpreendente empate (2-2) caseiro do Antes diante do Macinhatense, último classificado.

O Ribeira/Azenha passou com distinção no Bom Sucesso. Depois de 5 jogos sem ganhar, o Sosense derrotou em casa o Mamarrosa (3-1).