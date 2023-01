Anadia trava líder Lank Vilaverdense

Sem ganhar há cinco jogos, o Anadia fez a receção ao Lank Vilaverdense, a única equipa da Série A da Liga 3 que ainda não conheceu o sabor da derrota, mas esteve perto de fazer história. A equipa minhota colocou-se em vantagem no dealbar da partida e tudo parecia encaminhar-se para que o Anadia sofresse mais um resultado negativo. A equipa teve excelente resposta, criou várias oportunidades de golo para dar a volta ao marcador, mas apenas conseguiu um golo (Bruno Morais) na primeira parte.

O Anadia jogou praticamente a segunda parte em superioridade numérica, mas não conseguiu tirar partido desse facto. Mas a haver um vencedor, seria o Anadia.

A nível distrital, no Campeonato SABSEG, ao vencer por 2-1 o líder Estarreja, o Águeda deu um passo importante na luta pelos quatro primeiros lugares. Os Galos, que partiram para esta jornada no quinto lugar, beneficiaram da derrota em casa do Pampilhosa frente ao Oliveira do Bairro. Importante vitória (1-0) dos Falcões.

Em casa, o Fermentelos levou a melhor no dérbi concelhio sobre o Valonguense (3-1) e ficou a dois pontos da liderança que pertence ao Estarreja.

A LAAC voltou a pontuar, ao empatar a dois golos em casa contra o Alba, resultado que não interessou a nenhuma equipa na procura do maior número de pontos possível.

Na 1.ª Divisão Distrital, a Juve Force ganhou no terreno do Mourisquense (Nuno Lourenço ainda não pontuou) e reforçou a liderança para 5 pontos, aproveitando o empate do Vista Alegre em Válega.

Na sua perseguição está o Bustelo, que em casa levou a melhor sobre o Bustos, por 1-0.

O Calvão foi surpreendido em casa pelo Macieira de Cambra, tal como o Mealhada, com o Avanca a quebrar uma série de seis jogos dos bairradinos sem perder. Ambos os resultados foram por 2-1.

Depois de quatro derrotas consecutivas, o Aguinense regressou aos pontos, ao empatar sem golos no terreno do Valecambrense, numa jornada em que o Águas Boas folgou.

já na 2.ª Divisão, o VN Monsarros ganhou por 2-1 ao Bom Sucesso e manteve a liderança.

O Santo André venceu o vizinho Sosense (2-1) e subiu ao terceiro lugar, com os mesmos pontos do Antes, que não foi além de uma igualdade a um golo na casa do Mamarrosa.

Na quinta posição está o Ribeira/Azenha, após o triunfo caseiro sobre o Mourisquense B, por 3-1.

Na Liga Betclic Masculina, o Sangalhos voltou a claudicar, desta vez no reduto da Oliveirense, por 75-54, num jogo em que os bairradinos não contaram com três jogadores importantes na manobra da equipa de Emanuel Silva.

No rugby, a jornada também não correu de feição ao Moita Rugby Clube da Bairrada. Para a fase de manutenção do Campeonato da 1.ª Divisão Nacional, os bairradinos perderam em casa frente ao CR Setúbal por 15-14 e, na Divisão de Honra Feminina, também em casa, foram derrotados pela Agrária, 46-5.