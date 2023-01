Apreensão de armas e munições em processo por ameaças em Arrancada do Vouga

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Arrancada do Vouga, identificou esta quarta-feira um homem de 51 anos pela prática do crime de ameaças com arma de fogo e apreendeu armas e munições, na localidade de Arrancada do Vouga, no concelho de Águeda.

No seguimento da investigação que decorre há dois meses, a GNR diz que foi possível apurar que o suspeito ameaçou um homem de 40 anos, com recurso a uma arma de fogo, num desentendimento entre os dois. No decorrer das diligências de investigação foi dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, tendo culminado na apreensão de duas armas de fogo, duas armas de ar comprimido, um pistola de ar comprimido, uma mira ótica, 37 cartuchos e 344 munições.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.

A ação policial contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda.