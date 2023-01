Autocarro Zona 231 vai exibir locais que jovens frequentam na Mealhada

José Fernandes é o autor da imagem vencedora para Autocarro Zona 231. A escolha do júri e do público, num concurso que decorreu em novembro e dezembro, recaiu na proposta do aluno da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, que mostra, a cores e a preto e branco, locais da Mealhada considerados emblemáticos para os jovens.

José Fernandes explica que o seu design para o Autocarro Zona 231 foi inspirado “nos locais que os jovens frequentam na cidade”. Assim, o Autocarro irá exibir, a cores, o Cineteatro Messias, o edifício histórico do Theatro Caffé, a Biblioteca Municipal e o Parque da Cidade da Mealhada. A preto e branco, uma rua do centro da cidade como que a convidar a uma visita. Todos os jovens participantes no concurso foram reconhecidos, numa cerimónia que aconteceu no decorrer da última reunião de Executivo Municipal.

O Autocarro Zona 231 será criado a partir da reutilização e adaptação de um autocarro municipal em fim de vida, à semelhança da BiblioMealhada, que se transformou numa biblioteca sobre rodas a percorrer aldeias e vilas do Município.

A fase seguinte é a definição do interior do autocarro e dos espaços de utilização dedicados aos jovens. Novos projetos, atividades associativas, fóruns, formação tecnológica e criativa, tudo será possível neste novo espaço. O veículo será adaptado de forma a ser um espaço dinâmico, moderno, útil e potenciador de experimentação diversificada para os jovens do concelho, que ficará estacionado no Parque da Cidade da Mealhada…

A Zona 231 Mealhada é a marca que, com o slogan ” A Juventude é a tua força”, procura ser agregadora das políticas autárquicas dedicadas aos jovens.

“Os jovens do concelho construíram a primeira peça de um projeto que foi pensado para eles. Houve propostas de design extraordinárias e vamos tentar dar vida a cada uma delas, no autocarro, em todos os espaços e em todos os eventos da Zona 231 Mealhada. Queremos estes jovens criativos motivados e bem preparados”, sublinha Hugo Silva, vereador do pelouro da Juventude.