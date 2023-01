Carnaval da Mealhada inova sem perder a identidade

O ex-futebolista Mário Jardel e a influencer Jaciara Dias são os reis do carnaval mais luso-brasileiro de Portugal.

O Carnaval luso-brasileiro da Bairrada, na Mealhada, vai manter a tradição do rei brasileiro, mas… não será um ator. Trata-se de Mário Jardel, ex-jogador de futebol bem conhecido dos adeptos portugueses, que estará acompanhado, no trono, por uma compatriota, a influencer Jaciara Dias. Participaram ambos (em edições diferentes) no programa televisivo Big Brother Famosos.

“Sem perder identidade, que desde sempre trazia um ator brasileiro, entendemos que este formato está em desuso e quisemos alargar o leque”, justificou o presidente da Associação de Carnaval da Bairrada (ACB), Alexandre Oliveira, na apresentação do evento, que decorreu esta terça-feira, no salão nobre da Câmara Municipal da Mealhada.

O presidente da Câmara – que apoia esta edição do carnaval com 60 mil euros -, reforçou que “o Carnaval para a Mealhada é algo que valoriza não só o concelho, mas toda a região”.

Muitas novidades

A mudança no percurso dos desfiles de domingo e terça-feira é uma das grandes novidades do carnaval deste ano. O desfile começa na Rua Dr. José Cerveira Lebre e continua em direção ao Tribunal, onde estará montada uma zona espetáculo, com bancadas em ambos os lados. Entra depois na Rua Branquinho de Carvalho, cortando para a Avenida 25 de Abril (e não para a câmara), onde haverá igualmente bancadas de ambos os lados.

Ao concurso promovido pela associação e pelas escolas de samba, este ano, junta-se outro, com os votos do público.

Outra novidade será o Jantar/Baile de Gala, uma recriação antiga que, como há 30 anos, contará com a presença do grupo Yankees.

Estima-se, em todos os desfiles de carnaval, a presença de mais de 2 mil figurantes, entre os quais os das quatro escolas de samba do concelho: Grés Batuque, Sócios da Mangueira, Real Imperatriz e Amigos da Tijuca.

