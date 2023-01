Carnaval “trapalhão com tradição” regressa às ruas de Oiã

O Carnaval de Oiã vai voltar a sair à rua para os desfiles de 19 e 21 de fevereiro. A Associação do Carnaval de Oiã (ACO) está a preparar mais uma edição do “Carnaval Trapalhão com Tradição” para animar as ruas da vila naqueles dois desfiles, seguidos de animação, com o grupo “Fax”, no Domingo Gordo, e “3D”, na terça-feira, ambos os espetáculos no Largo do Cruzeiro.

Depois de ter estado confinado nos últimos dois anos, o Carnaval de Oiã, no Concelho de Oliveira do Bairro, volta à rua “para continuar a ser o Carnaval da nossa terra, da nossa rua, da tradição que sempre animou quem nos visita”, disse Carlos Fernandes, recém eleito presidente da direção da ACO.

Com alguns grupos organizados das associações e de lugares da freguesia, esta edição do Carnaval de Oiã volta a abrir-se à participação popular, sendo, igualmente, de entrada livre a todos aqueles que quiserem assistir.

Leia mais aqui ou na edição impressa de 19 de janeiro.