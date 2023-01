Concerto de Ano Novo junta quatro filarmónicas de Cantanhede

Mais de 500 pessoas assistiram, na noite de sábado, a um espetáculo único no Multiusos de Febres.

Cerca de 160 instrumentistas das quatro filarmónicas de Cantanhede – Phylarmonica Ançanense – Associação Musical, Associação Filarmónica Marialva de Cantanhede, Filarmónica de Covões e Associação Musical da Pocariça -, proporcionaram, na noite do último sábado, dia 14 de janeiro, um concerto único no Multiusos de Febres, perante cerca de 500 pessoas. Um espetáculo que podemos intitular “4 em Sinfonia”, com quatro bandas a interpretar um mesmo programa em plena harmonia e sintonia.

O espetáculo de Ano Novo foi o culminar de um processo empenhado e criativo dos maestros das quatro filarmónicas – Cláudio Batista, Nuno Choupeiro, Fausto Moreira e Pedro Ralo -, dos dirigentes das coletividades e, sobretudo, dos cerca de 160 executantes que estiveram em palco para dar a conhecer o trabalho que resultou dos vários ensaios conjuntos.

Um programa diversificado, com uma estrutura coerente, durante o qual pontuou a interpretação de temas cantados por elementos ligados às bandas filarmónicas, proporcionou uma noite de sábado inesquecível e que marcou também o início do ano cultural no concelho.

A fechar a noite, os músicos interpretaram um tema inédito da autoria e conduzido por Fausto Moreira – “Marcha Carlos de Oliveira” -, com um breve trecho do poema “Xácara das Bruxas Dançando”, da autoria do poeta da Gândara.

Febres, freguesia que acolheu desde cedo o escritor Carlos de Oliveira, acabaria por ser o local ideal para a apresentação deste tema inédito. No final do concerto, Fausto Moreira ofereceu o trabalho ao Município de Cantanhede, entregando-o em mãos à presidente da Câmara, Helena Teodósio.

Na ocasião, a autarca felicitou os elementos das quatro filarmónicas pelo excelente concerto que proporcionaram, sublinhando que todos os atributos que caracterizam o movimento filarmónico estiveram em palco, nomeadamente a partilha de emoções pela música.

“O movimento filarmónico em Cantanhede está vivo e tem uma qualidade superlativa, como se viu em palco. Importa destacar, por outro lado, o trabalho destas coletividades ao nível da formação de jovens no campo da música”, enfatizou.

O próprio Município reconheceu, em 2022, a importância do trabalho destas quatro filarmónicas, tendo-lhes atribuído um subsídio individual de 5 mil euros, um apoio complementar aos subsídios que a autarquia concede às associações culturais.

Helena Teodósio chamaria depois ao palco os dirigentes de cada uma das bandas filarmónicas e os quatro maestros, a quem entregou lembranças do Município.

O espetáculo terminou com a interpretação do hino-marcha “Cantanhede”, da autoria de Amílcar Morais e letra de Maria de Lurdes Santos.

Marcaram também presença no concerto o vice-presidente, Pedro Cardoso, os vereadores Célia Simões e Sérgio Negrão, a presidente da Direção da Gira Sol, entidade parceira na concretização desta iniciativa, e os presidentes de Junta de Ançã, Cantanhede e Pocariça, Febres e Cadima.