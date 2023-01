Eifício do Posto de Turismo do Luso cedido à Câmara por 10 anos

A Câmara Municipal da Mealhada e a Junta de Freguesia do Luso assinaram um contrato de comodato, por 10 anos, relativo ao edifício onde funciona o Posto de Turismo do Luso. A Câmara da Mealhada vai fazer, “tão breve quanto possível”, obras de reparação do edifício.

Com o contrato de comodato já assinado, o edifício onde atualmente funciona o Posto de Turismo do Luso, propriedade da Junta de Freguesia local, passará a ficar sob a tutela da Câmara Municipal da Mealhada, que pretende iniciar obras de recuperação do mesmo. A intervenção inclui a pintura geral do exterior do edifício e muros, a revisão/reparação integral do telhado do edifício, incluindo sistemas de escoamento de águas (caleiras e tubos de descarga), e a substituição das portas e janelas atuais por sistemas de maior eficiência energética (exceção do portão da fachada que deverá ser pintado). Os trabalhos irão salvaguardar as características estéticas atuais do edifício (cores, formas e imagem geral) de modo a respeitar a sua traça arquitetónica.

O contrato estabelece ainda que à Câmara da Mealhada caberá assegurar todas as despesas de funcionamento do edifício, nomeadamente, eletricidade, água, sistema de alarme anti-intrusão, equipamentos de segurança contra incêndios, assim como a subscrição de seguro do edifício e recheio. A Junta de Freguesia do Luso permanece responsável pelas intervenções de manutenção e conservação dos espaços verdes no exterior do edifício.

O edifício será usado para os fins e funções que já hoje o caracterizam: Posto de informação turística Luso-Bussaco, Sala Museu Comendador Melo Pimenta e Biblioteca da Rede Municipal da Mealhada.