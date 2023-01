Fermentelos: Militar da GNR ferido com a própria arma

Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) ficou ferido este domingo depois de um disparo acidental com a própria arma.

Segundo apurámos, o acidente aconteceu na freguesia de Fermentelos (Águeda), junto ao campo de futebol, durante a manhã, quando o militar em causa se preparava para abordar uma viatura suspeita.

O agente, com cerca de 25 anos (efetivo do posto de Albergaria-a-Velha), sofreu ferimentos numa perna, no seguimento deste disparo acidental, tendo sido socorrido e transportado pelos Bombeiros de Águeda para o Hospital de Aveiro.

