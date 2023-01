Homem procurado pela justiça encontrado pela GNR de Oliveira do Bairro

Foto de arquivo

Um homem de 37 anos, sob o qual pendia um mandado de detenção, foi detido, no passado domingo, pela GNR de Oliveira do Bairro.

Sobre o indivíduo, com antecedentes criminais, pendia um mandado de detenção de nove meses de prisão efetiva, por condução sob o efeito do álcool.

A detenção foi efetuada no domingo, dia 29 de janeiro, pelas 22h. Após algumas diligências e no âmbito de uma fiscalização aleatória, apurou-se que o homem fugido à justiça encontrava-se escondido numa residência na área de ação do Posto da GNR de Oliveira do Bairro.