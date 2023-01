Homem suspeito de furto de material de construção civil

Um homem, de 65 anos, foi constituído arguido, por furto de material de construção civil, no concelho de Cantanhede, avança o Comando Territorial de Coimbra da GNR.

No seguimento de uma investigação despoletada pelo furto numa obra de construção de uma habitação, ocorrido em meados do mês de outubro de 2022, o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Cantanhede, no passado dia 2 de janeiro, identificou o suspeito e recuperou dez serra juntas e um holofote/projetor.

De acordo com a nota da GNR, o suspeito, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Cantanhede.