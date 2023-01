Inês João sagra-se campeã nacional de Trail Ultra

Sever do Vouga foi o palco do Campeonato Nacional de Trail Ultra 22/23 da Associação de Trail Running de Portugal, onde os atletas tiveram pela frente 55km e 2500 d+ com condições meteorológicas bastante adversas.

Inês João realizou uma prova ao mais alto nível, vencendo com o tempo de 6h02’21”, e que lhe garantiu o apuramento para representar Portugal no Campeonato do Mundo Trail na Áustria em junho 2023.

Excelentes prestações tiveram também Nádia Casteleiro, que foi vice-campeã nacional no escalão F35 (5.º lugar geral individual) e Joana Franca que foi campeã nacional no escalão F45 (14.º na geral individual), que permitiram ao Saca Trilhas Anadia sagrar-se campeão nacional por equipas femininas.

No futebol e na Liga 3, num jogo emocionante, o Anadia empatou a três golos na receção ao São João de Ver e ficou mais longe do quarto lugar.

No Campeonato SABSEG, o Fermentelos voltou a claudicar, tendo averbado a segunda derrota consecutiva, a primeira em casa, frente ao Estarreja, que é cada vez mais líder, com cinco pontos de vantagem.

O Oliveira do Bairro conseguiu resgatar um ponto (2-2) no terreno do aflito Valonguense, num jogo onde os Falcões mereciam outro resultado.

Em casa, o Pampilhosa manteve o quarto lugar ao vencer o Alba (1-), e logo a seguir surge o Águeda que, também em casa, goleou o Pinheirense, por 4-1.

Já a LAAC, em casa, foi goleada pela Ovarense (5-1).

Na 1.ª Divisão, Juve Force e Vista Alegre ficaram mais sós nos dois primeiros lugares. Ambos a jogar em casa, a equipa de Ponte de Vagos venceu o Valecambrense (3-1) e manteve os três pontos de avanço para a formação de Ílhavo, que derrotou o Bustelo, por 2-1.

Bela estreia de Nuno Ferreira no comando técnico do Bustos, que foi vencer ao terreno do Aguinense (2-1), com o golo da vitória a surgir nos descontos por Tiago Reis, que bisou.

O Águas Boas não deu sequência à última vitória e foi goleado em casa pelo Mealhada, continuando assim na última posição. E por perto tem o Mourisquense, que também foi goleado no terreno do Macieira de Cambra. Nuno Lourenço, o novo treinador dos Pilatos, entrou com o pé esquerdo.

Na 2.ª Divisão Distrital nada de novo nos quatro primeiros. O Gafanha sofreu na casa do Mamarrosa. Os bairradinos estiveram por duas vezes em vantagem, o adversário empatou e chegou à vitória na entrada para o período de descontos (4-2).

O VN Monsarros, já sem Luís Santos, mas com a restante estrutura técnica, trouxe uma mão cheia de golos do terreno do Sosense e continua no segundo lugar. Logo atrás vem o Antes, que levou a melhor em casa sobre o Ribeira/Azenha, enquanto o Santo André ganhou na casa do Macinhatense. Ambas as vitórias foram por 3-0.

O Carqueijo ganhou fora (5-2), no reduto do Mourisquense B, enquanto Bom Sucesso e Vaguense não saíram do nulo.

Na Liga Portuguesa de Basquetebol, o Sangalhos voltou a perder em casa, diante do Imortal, por 67-78.

Os bairradinos estiveram bem nos três primeiros períodos, tudo parecia encaminhar-se para a segunda vitória, mas o último quarto acabaria por ser nefasto para a equipa de Emanuel Silva.