Mais de 400 alunos do Centro Escolar de Cantanhede cantam as Janeiras na Câmara

Cerca de quatro centenas de crianças do Centro Escolar de Cantanhede estiveram na manhã da ontem, dia 13 de janeiro, nos Paços do Concelho para Cantar as Janeiras. A tradição foi retomada após dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19.

Acompanhada por um grupo de instrumentistas da Banda Filarmónica da Pocariça, as crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo do Centro Escolar proporcionam um bonito momento de confraternização festiva, interpretando diversas canções alusivas à quadra.

A presidente do Município, Helena Teodósio, acompanhada do vice-presidente Pedro Cardoso e da vereadora Célia Simões, entregou lembranças às crianças, dirigindo-lhes umas breves palavras de agradecimento pelo momento que proporcionaram, mas igualmente pela “qualidade musical que apresentaram”. “Estão sempre convidados para trazer à Câmara as vossas canções, mas sobretudo a vossa alegria”, sublinhou.

As crianças prosseguiram o seu périplo iniciado no Centro Escolar de Cantanhede e foram cantar as Janeiras em outras entidades sedeadas na cidade, designadamente União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça, Bombeiros Voluntários de Cantanhede, Guarda Nacional Republicana, Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede e Escola Marquês de Marialva.