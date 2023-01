Mealhada mostra o melhor da gastronomia da Região de Coimbra

Chama-se “Winter Food Fest”, o evento gastronómico que a Mealhada vai receber, de 13 a 15 de janeiro, reunindo o melhor da gastronomia dos 19 municípios que integram a CIM – Região de Coimbra.

O evento, que integrará showcookings, mostra e venda de produtos, degustações, provas comentadas de vinhos e animação cultural, foi apresentado na passada quinta-feira, na antiga destilaria do IVV.

Ao longo daqueles três dias, a Rua Cerveira Lebre receberá as tendas onde vai acontecer este festival gastronómico, que encerra as iniciativas da distinção “Região Europeia de Gastronomia 2021-2022”.

O festival será inédito, na medida em que “tem a particularidade de, pela primeira vez, juntar 19 municípios, com uma mostra de cada um, escolhida por cada um e que, estrategicamente, cada um de nós, enquanto presidentes de câmara, vai tentar promover”, referiu Emílio Torrão, presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.

Destinado a valorizar os produtos diferenciadores dos concelhos que compõem a CIM, estimular a sua venda e criar um produto turístico para combater a sazonalidade, o Winter Food Fest “vai ser um momento de festa, de alegria, de convívio e, sobretudo, de promoção da qualidade dos produtos endógenos”, destacou Emílio Torrão.

“Todas as câmaras municipais vão tendo os seus eventos gastronómicos e a CIM tem a obrigação de congregar todos num único propósito, que é sentar todos à mesma mesa: a mesa da Região de Coimbra, uma mesa”, disse ainda o presidente da CIM.

Já o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, olha para este evento como uma grande oportunidade para os 19 municípios da região de Coimbra darem a conhecer a excelência dos seus produtos. “É uma oportunidade para as pessoas virem aqui degustar e levar para casa uma grande variedade de produtos da região”, sublinhou, reconhecendo que a iniciativa irá atrair pessoas, levando também “vida” ao centro histórico da Mealhada e impulsionando as vendas do comércio local.

Este festival gastronómico terá 19 espaços para cada um dos municípios da CIM de Coimbra, duas tendas com palco e reservadas para degustação e que terá entradas livres.

Os horários previstos são: dia 13, das 18h às 22h30; dia 14, das 13h às 23h; e dia 15, das 13h às 21h.