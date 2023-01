Museu da Pedra, em Cantanhede, já permite visita virtual interativa

Fotografias e vídeos tridimensionais de peças em exposição e um filme 3D que retrata Cantanhede há 174 milhões de anos são algumas das novidades ao dispor dos visitantes do Museu da Pedra, que agora têm possibilidade de efetuar uma visita virtual interativa.

Esta nova “porta de entrada” resulta de uma candidatura apresentada pelo Município de Cantanhede ao ProMuseus – Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus, que teve como propósito atribuir uma dimensão digital a este espaço museológico inaugurado em 2001.

“Esta transformação digital, com a implementação de uma visita virtual interativa e com a integração de conteúdo dos espaços de visita numa plataforma específica, permitirá uma navegação imersiva nos espaços digitais criados”, explica o vice-presidente do Município, Pedro Cardoso, que tutela o pelouro da Cultura.

Ainda de acordo com o autarca, estas novas ferramentas “enriquecem a experiência de visitação, e contribuem para a promoção da igualdade e inclusão dos visitantes, assegurando a todos a devida acessibilidade específica, atendendo à natureza de cada pessoa”. Daí a possibilidade de uma visita em língua gestual portuguesa, ampliando a acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva.

As inovações tecnológicas do projeto são variadas e recorrem a mapas personalizados com os pormenores característicos de cada zona, complementados com o mapa do Google Maps e vistas aéreas captadas por drone, e fotografias e vídeos tridimensionais que atribuem uma dose elevada de realismo à exposição.

Destaque para o filme 3D que retrata Cantanhede há 174 milhões de anos, recuando ao remoto período da história da Terra a que foi dado o nome de Jurássico, ou ainda um módulo expositivo com uma projeção em holograma, que permite reproduzir em imagem as peças mais representativas do acervo museológico, recorrendo ao formato digital 3D e com uma rotação orbital de 360 graus.

O sistema permite o uso de óculos de realidade virtual e funciona em qualquer dispositivo sem necessidade de instalação de APP ou Plugins.

A visita virtual pode ser feita em https://www.museudapedra360.com.