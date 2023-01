Padre Francisco Melo completa 30 anos de sacerdócio

O pároco de Oliveira do Bairro e Palhaça, Francisco Melo, completa esta terça-feira 30 anos de sacerdócio.

Nascido a 3 de maio de 1968 em Lourenço Marques (Moçambique), Francisco José Rodrigues de Melo foi ordenado presbítero a 10 de janeiro de 1993 por D. António Baltasar Marcelino, na Sé de Aveiro. Iniciou o seu múnus pastoral na paróquia de São Salvador de Ílhavo.

Filho de Leonídio Pinto de Melo e de Maria Corália Henriques Rodrigues de Melo, Francisco José Rodrigues de Melo fez os estudos preparatórios e secundários no Seminário de Viseu e no Liceu José Falcão em Coimbra. Ingressou depois no Seminário Maior de Coimbra, já integrado no grupo dos seminaristas da Diocese de Aveiro, tendo concluído os estudos no Instituto Superior de estudos Teológicos no fim do ano lectivo de 1991/92.

Francisco Melo foi instituído leitor em 8 de dezembro de 1990, em Salréu, e acólito em 30 de junho de 1991, no Santuário de Nossa Senhora de Vagos. Recebeu a ordenação de Diácono a 21 de julho de 1992, na Sé de Aveiro.

Para além de pároco de Oliveira do Bairro e Palhaça, Francisco Melo é Vigário Paroquial em Bustos e na Mamarrosa.

Na véspera da sua ordenação sacerdotal, em entrevista ao Jornal Correio do Vouga, Francisco Melo, dizia estar “sereno”, confesando que as razões que o levaram a descobrir o sacerdócio como vocação foram “antes de mais, a minha família que me ajudou a crescer na fé e a descobrir que Deus queria algo de mim. Depois, para além de 14 anos passados no seminário, que são sempre tempo de discernimento, na minha vida houve acontecimentos que, com ajuda de sacerdotes e amigos, consegui interpretar como sinais de Deus para eu descobrir o que queria de mim: ser sacerdote.

“A história da minha vocação não teve propriamente um momento de êxtase em que tudo ficou de repente claro. Foi antes um esforço contínuo de descoberta do projeto de Deus a meu respeito. Esforço que teve muitas derrotas. mas também muitas alegrias. Teve momentos de esperança e desespero. Mas olhando para trás, parece-me que foi um caminhar crescente na descoberta do projcto de Deus e do meu compromisso com a lgreja e os Homens”, dizia Francisco Melo há 30 anos atrás.