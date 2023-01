Porto de Aveiro encerra ano com recorde na movimentação de mercadorias

O Porto de Aveiro encerrou o ano de 2022 com o seu melhor ano de sempre, atingindo a marca de 5,772 milhões de toneladas movimentadas, representando um aumento de 1,4% face ao período homólogo.

Em nota à comunicação é destacado pelo Porto de Aveiro que, “embora os valores ainda sejam provisórios, o crescimento da movimentação dos produtos florestais (+67%) e dos minerais não metálicos (+ 41%) deram um forte contributo para este recorde”.

De resto, em novembro de 2022 ocorreu a primeira escala de um serviço regular de contentores da Ellerman City Liners, que escala o Porto de Aveiro quinzenalmente, tendo-se registado até ao final de 2022 a movimentação de 1.113 TEU.

Já a navegação noturna, cuja prática foi iniciada em 2022 e é efetuada até à 1hora da madrugada, registou um total de 78 movimentos.

“Embora o número de navios que escalaram o Porto de Aveiro em 2022 tenha sofrido uma ligeira quebra de 0,2% (1053 contra os 1055 no ano transato), verificou-se um aumento de 4,9% no GT e de 1,2% no comprimento médio das embarcações”, refere o Porto de Aveiro na nota enviada.

Recorde-se que o melhor ano de sempre do Porto de Aveiro tinha-se registado em 2021 com a marca de 5,691 milhões de toneladas movimentadas.

Importa ainda referir que os Portos de Aveiro e da Figueira da Foz movimentaram no total do ano 7,964 milhões de toneladas, valores históricos para o conjunto destes dois portos, ultrapassando o máximo histórico conjunto anterior de 7, 642 milhões de toneladas, obtido em 2018.