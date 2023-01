Profissionais de saúde estrangeiros visitaram o Biocant Park em Cantanhede

O Biocant Park – Parque Tecnológico de Cantanhede recebeu, no dia 10 de janeiro, a visita de equipas ligadas à área da Saúde oriundas de Portugal (através da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra), Bangladesh, Vietname e Finlândia, que integram o projeto DigiCare, que visa a aquisição de competências de digitalização no sentido de capacitar estudantes da área da saúde para efetuarem follow up à distância de doentes com doença crónica.

A comitiva, que incluía investigadores, médicos, enfermeiros, biólogos, psicólogos e bioquímicos, foi recebida pela administradora executiva do Biocant Park, Joana Branco.

Em representação do Município de Cantanhede esteve a vereadora Célia Simões, que considerou esta visita de investigadores internacionais “uma oportunidade para dar a conhecer o trabalho de ponta que é de desenvolvido no Biocant Park, nomeadamente na área da biotecnologia e, quem sabe, abrir portas a novas oportunidades de negócio neste domínio”.

Foram ainda visitados a Adega Cooperativa de Cantanhede e o Museu da Pedra.