Promoção da atividade física é tema de segundo seminário na Mealhada

A Câmara Municipal da Mealhada organiza, dia 17 de fevereiro, no Cineteatro Messias, a segunda edição do seminário “O desporto precisa de todos. Como?”, um evento inteiramente dedicado ao desporto e às suas potencialidades e impactos noutras áreas sociedade, da economia, à educação e qualidade de vida. Nesta segunda edição, o foco estará sobre a “Promoção da Atividade Física”.

O seminário “O desporto precisa de todos. Como?”, nesta segunda edição, tem como tema chapéu a promoção da atividade física, com os oradores a enveredarem por subtemas como as populações especiais, a atividade física na escola, na adolescência e na terceira idade, o envelhecimento ativo ou os comportamentos sedentários. (Ver programa).

Participam, como oradores, académicos e dirigentes ligados ao mundo do desporto, oriundos das universidades de Coimbra, de Lisboa, do Porto, do Instituto Politécnico de Santarém e da Associação Nacional do Desporto para o Desenvolvimento Intelectual.

“A atividade física é, cada vez mais, um fator diferenciador e gerador de qualidade de vida, desde a idade a infância à idade sénior. É, por isso, importantíssimo que a atividade física esteja presente na nossa vida e que os municípios consigam contribuir para que seja acessível a toda a população e não só a quem tem poder económico para a frequência de ginásios. É isto que procuramos fazer, com as Atividades de Enriquecimento Curricular e com os programas semanais que temos abertos a toda a população e dirigidos à população sénior”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

O Município da Mealhada assume o desporto como um setor estratégico a vários níveis. Desde logo, como fator promotor de qualidade de vida dos residentes, apoiando a atividade de associações locais e potenciando as diversas infraestruturas desportivas municipais, bem como com programas e atividades para todas as faixas etárias de população. O desporto é também valorizado a nível profissional, com o acolhimento de seleções nacionais e internacionais de diversas modalidades, com uma intensa atividade que é geradora de impactos positivos na economia local.

Mais informações: desporto@cm-mealhada.pt l 968661670

Programa

09h15 – 09h30 Abertura – António Jorge Franco – Presidente da Câmara Municipal da Mealhada

09h30 – 09h45 Conferência de abertura – “1955, o relatório publicado na Sports Illustrated que chocou o Presidente” – Manuel João Coelho e Silva – Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade de Coimbra

Painel I – Promoção de Atividade Física

09h45 – 10h15 Programa Nacional para a Promoção de Atividade Física – Bruno Avelar Rosa

10h15 – 10h30 Debate

10h30 – 11h00 Intervalo (coffee-break)

Painel II – Populações Especiais

11h00 – 11h30 Atividade Física em Populações Especiais – António Costa Pereira – ANDDI – Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual

11h30 – 11h45 Município Amigo do Desporto – apresentação de programa

11h45 – 12h15 Debate

12h15 – 14h00 Intervalo (almoço)

Painel III – Movimento 24hovimento 24h

14h – 14h30 Recomendações Integradas de Atividade Física, Comportamento Sedentário e Sono nas 24h do dia para a População Portuguesa – Rute Santos – Centro de Investigação da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto

14h30 – 14h45 Município Amigo do Desporto – apresentação de programa

14h45 – 15h00 Debate

Painel IV – Atividade Física na Escola

15h00 – 15h30 A Atividade Física na Escola e na Adolescência – Adilson Marques – Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa

15h30 – 15h45 Município Amigo do Desporto – apresentação de programa

15h45 – 16h00 Debate

Painel V – Atividade Física na Terceira Idade

16h00 – 16h30 Envelhecimento Ativo – Fátima Ramalho – Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Instituto Politécnico de Santarém

16h30 – 16h45 Município Amigo do Desporto – apresentação de programa

16h45 – 17h00 Debate

17h00 – 17h30 Conferência de encerramento – Pedro Mortágua Soares – Municípios Amigos do Desporto