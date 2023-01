Ricardo Santos empossado vereador a tempo inteiro na Mealhada

Reunião do Executivo desta terça-feira deu as boas vindas ao novo vereador.

Ricardo Santos, até agora chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente e Vereação do executivo mealhadense, foi empossado vereador a tempo inteiro, preenchendo assim o lugar deixado por Gil Ferreira, que recentemente renunciou ao mandato.

A reunião do Executivo Municipal desta terça-feira, dia 24 de janeiro, ficou marcada pela posse do novo vereador e pelas palavras de boas-vindas de todas as forças políticas, assim como pelo elogio ao trabalho e desempenho de Gil Ferreira, que renunciou ao cargo, por motivos pessoais, no início de janeiro, pouco mais de um ano depois de ter sido eleito.

“Quero desejar um bom mandato ao Ricardo e não posso também deixar de enaltecer o trabalho de Gil Ferreira, uma pessoa que tive o prazer de conhecer como pessoa, como autarca, dedicado e empenhado, que fez um excelente trabalho e com quem continuamos a contar, nos contributos que pode dar, sobretudo, nas áreas que tutelava”, sublinhou António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, no decorrer da sessão ordinária do Executivo.

Entretanto, a entrada deste novo vereador dará origem a uma redistribuição de pelouros que será, publicamente, conhecida ainda ao longo desta semana.

Recorde-se que o Executivo Municipal da Mealhada é composto por sete elementos: António Jorge Franco; Filomena Pinheiro e Ricardo Santos, eleitos pelo Mais e Melhor Movimento Independente (MMMI), por Hugo Silva, eleito pela Coligação Juntos pelo Concelho da Mealhada, e por Rui Marqueiro, José Calhoa Morais e Sónia Oliveira, eleitos pelo PS (estes três últimos sem qualquer pelouro atribuído).