Rotary Club de Oliveira do Bairro homenageia Victor Pinto

Victor Manuel Almeida Pinto, natural e residente em Oliveira do Bairro, figura incontornável no concelho e na região, vai ser homenageado pelo Rotary Club de Oliveira do Bairro.

Ao longo da sua vida, Victor Pinto tem pugnado pela valorização e dignificação do concelho de Oliveira do Bairro, comportamento que o Rotary Club pretende que seja reconhecido publicamente. Esta cerimónia terá lugar no dia 29 de janeiro (domingo), num almoço marcado para as 12h30, na Residencial Estância.

A inscrição deve ser feita até ao dia 23, através do e-mail do Clube (rcobairro@gmail.com) ou dos contactos 966 764 079, 968 139 050 ou 935 719 077.

Transversalidade

Victor Almeida Pinto tem-se destacado, ao longo das últimas seis décadas, na criação e desenvolvimento do tecido associativo do concelho de Oliveira do Bairro. No desporto, foi diretor em várias associações desportivas concelhias, destacando-se igualmente a prática (ainda hoje) regular de ciclismo.

Na área social e caritativa, esteve na Associação Humanitária de Bombeiros e na Santa Casa da Misericórdia.

Na cultura, através de associações de várias vertentes destacando a musical, enquanto maestro, músico, fundador, diretor, sócio e colaborador de diversas associações e grupos/conjuntos. Ainda na vertente cultural, destaca-se na Confraria dos Rojões da Bairrada, como diretor, e na ANOB como fundador e presidente.

Passou também pela política, enquanto membro da Assembleia Municipal e de Freguesia; pela Defesa Nacional, enquanto combatente exemplar e medalhado, sócio fundador do Núcleo da Liga dos Combatentes de Oliveira do Bairro; e por atividades laborais diversas como a bancária, com mais de 25 anos de serviço prestado, bem como em. metalurgias e empresas de ferragens da região.