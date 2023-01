Sistema para reduzir e monotorizar perdas de água na Mealhada

Autarquia abriu concurso público com preço base de 736.500 euros.

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo, o lançamento do concurso público para a empreitada “Zonas de Medição e Controlo (ZMC) dos Sistemas de Abastecimento de Água do Município”, que implementará um sistema de vigilância e controlo das perdas de água nos sistemas de abastecimento do concelho. O preço base é de 736.500 euros.

A empreitada tem por finalidade a redução das perdas que acontecem por todo o concelho. Atualmente, os níveis de perdas e fugas verificadas nos sistemas de abastecimento de água são elevados, originando ineficiências económicas e penalizando o ambiente, com as consequentes repercussões no utilizador final dos serviços.

Esta intervenção vai criar 26 zonas de medição e controlo, passando todo o sistema e subsistemas de abastecimentos a serem monitorizados, para além da instalação de 19 válvulas redutoras de pressão, de forma a harmonizar as pressões em todos os sistemas no sentido de reduzir a existência de avarias.

O sistema funcionará em regime de telegestão.

“A água é um recurso cada vez mais escasso e caro, pelo que é imperioso avançarmos com medidas que visem a eficiência dos sistemas e a redução de perdas cujo custo é suportado por todos os contribuintes”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

A empreitada insere-se na candidatura à concessão de uma comparticipação financeira do Fundo de Coesão.