Tiro: Fernando Ferreira, do Marialvas, convocado para a Seleção Nacional

Fernando Ferreira, atleta da Secção de Tiro do Clube de Futebol Os Marialvas, foi convocado para representar a seleção nacional no Torneio Intershoot 2023, que decorre nos Países Baixos, de 1 a 5 de fevereiro, e no Campeonato da Europa 10m ISSF 2023, que se realiza na Estónia, de 8 a 12 de março.

É a primeira vez que um marialvino é chamado à seleção nacional numa modalidade olímpica.

Nesta que será a primeira participação em provas internacionais, e a primeira representação nacional, Fernando Ferreira vai participar na modalidade de pistola 10 metros e disputar uma quota de apuramento olímpico para Paris 2024 no Campeonato da Europa.