Vão chover cavacas em Aveiro a partir de quinta-feira

Começa esta quinta-feira, dia 5 de janeiro, em Aveiro, a festa mais aguardada pelas gentes do Bairro da Beira-Mar, e por todos os devotos a São Gonçalinho. Reconhecido por muitas virtudes e atributos – para além de rapioqueiro e brincalhão, tem fama de ser casamenteiro, apaziguador de conflitos, protetor e curador das maleitas dos ossos – o santo é acarinhado pelas gentes do bairro mais típico de Aveiro, que vivem a festa desde tenra idade. É o caso do juiz da mordomia 2023, Bruno Tocha. “É algo que nos é incutido praticamente desde que somos bebés de colo, esta vivência, este carinho e esta devoção pelo Santo, por isso é uma honra e um privilégio poder servi-lo e honrar as festas”, refere ao JB.

Com todos os constrangimentos causados pelas obras no Rossio e noutros locais próximos da Capela, a mordomia viu-se obrigada, em articulação com a Câmara, a encontrar uma nova localização para o palco e essa será a principal novidade das festas de São Gonçalinho 2023. O palco, onde se realizam todos os concertos e animações, está montado no Canal dos Remadores Olímpicos (antigo Canal de São Roque), junto da Ponte dos Butirões. De resto, a festa mantém o seu formato tradicional, com o lançamento das cavacas (todos os dias), as arruadas, os concertos, etc..

“O ponto alto, em termos de emoção e sentimento, é sem dúvida a segunda-feira [dia 9], com a tradicional arruada e passagem do ramo para a próxima mordomia”, refere o juiz da mordomia. Em termos de aglomerado de pessoas, “naturalmente o sábado e o domingo são os dias em que esperamos mais gente”. E as expectativas são altas. “Temos recebido imensos contactos de agências de viagens e esperamos excursões de Santarém, de Ponte de Lima, de Braga, de Leiria, de Viseu, de Coimbra… isso é um excelente indicador de que será uma festa com casa cheia.”

Cavacas quase esgotadas

Já há poucos sacos de cavacas disponíveis para venda “e deverão entretanto esgotar”, segundo a previsão do juiz da mordomia, isto apesar do aumento do preço. “Fomos obrigados a fazer uma atualização – passou de 30 para 40 euros o saco de 5 kg -, por imposição dos nossos fornecedores, face ao aumento dos custos da matéria-prima”. A mordomia “tentou negociar o melhor preço possível e abdicou de alguma da sua margem para que o mesmo não fosse ainda mais elevado”, garante Bruno Tocha.

Todas as informações, sobre as cavacas ou outros pormenores da festa (nomeadamente condicionamentos no trânsito e estacionamento), estão disponíveis na página da Mordomia São Gonçalinho no Facebook e noutras redes sociais.

