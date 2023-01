Mealhada: Vereador Gil Ferreira renuncia ao mandato por razões pessoais

O vereador da Câmara Municipal da Mealhada, Gil Ferreira, renunciou, esta segunda-feira, ao mandato, para o qual foi eleito nas última autárquicas pela lista Mais e Melhor – Movimento Independente.

Alegando razões pessoais para a decisão, o vereador informou que regressa agora “Regresso, a partir de agora, “à minha condição de cidadão comum, com o maior otimismo e toda a confiança no bom rumo do atual executivo e na continuidade das boas políticas seguidas. Naturalmente, não deixarei de ser um cidadão interessado e empenhado naquilo que são os problemas, os desafios e também os projetos do nosso concelho”, afirmou num comunicado enviado à agência Lusa.

A Câmara da Mealhada é liderada desde 26 de setembro de 2021 por António Jorge Franco, eleito pela lista do Mais e Melhor – Movimento Independente (MMMI).

Gil Ferreira, que ocupou a terceira posição da lista do movimento independente, assumiu desde então as funções de vereador a meio tempo, tendo sob a sua responsabilidade os pelouros da Cultura, Arquivo e Biblioteca Municipal, Cineteatro Messias, Comunicação e Imagem, e Associações não desportivas.

O professor coordenador na Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) do Instituto Politécnico de Coimbra tinha ainda na sua responsabilidade o pelouro da Educação.

“As primeiras palavras são de sentido agradecimento. Estou muitíssimo grato a todos os que confiaram em mim, e com essa confiança permitiram que tivesse a honra de dar o meu contributo para melhorar a vida no nosso concelho”, destacou Gil Ferreira naquele comunicado.

Em jeito de balanço, diz também que sai com o sentimento “de dever cumprido”, aludindo a algumas transformações que diz serem hoje facilmente percetíveis no concelho da Mealhada.

Em termos culturais, realçou o facto de “muito do futuro próximo encontrar-se programado, com o devido tempo”. “Já é conhecida a programação do Cineteatro Messias para o primeiro semestre de 2023, cuja qualidade tem sido tão amplamente assinalada”, destacou.

Ricardo Santos, até agora chefe de gabinete do presidente da Câmara, figurava na quarta posição da lista deste movimento independente, podendo vir a ocupar o lugar deixado vago por Gil Ferreira.