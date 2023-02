Anadia volta a perder e três equipas bairradinas seguem na Taça Distrito de Aveiro

O fim de semana voltou a não correr de feição para o Anadia. Os bairradinos foram goleados no terreno do SC Braga B e já não ganham há 9 jogos. Fermentelos, Pampilhosa e Mealhada nos quartos-de-final da Taça de Aveiro.

Na Liga 3, o Anadia deslocou-se a Fão para defrontar o moralizado SC Braga B e, mais uma vez, mesmo com a mudança de treinador, voltou a perder. Os bracarenses ganharam por 4-1 e tiveram grande eficácia na construção da goleada. Os bairradinos tiveram oportunidades, mas a equipa voltou a cometer erros. Com mais esta derrota, o Anadia desceu para a penúltima posição.

A nível distrital, o fim de semana foi dedicado à Taça Distrito de Aveiro com a realização dos oitavos-de-final da competição. Das equipas bairradinas ainda em prova, o Pampilhosa, com um golo em período de compensação, eliminou o Águeda. Como se previa, o Fermentelos “passeou” em Calvão e goleou a equipa da casa por 6-2.

Em casa, o Mealhada eliminou o Valecambrense na lotaria das grandes penalidades, depois de uma igualdade a u golo no tempo regulamentar.

Menos sorte teve a LAAC. A equipa de Aguada de Cima ainda esteve em vantagem, mas permitiu a reviravolta ao Lobão, que ganhou por 2-1.

Na 1.ª Divisão Distrital realizaram-se dois jogos. Em jogo em atraso da 16.ª jornada, o Águas Boas empatou em casa a um golo diante do Avanca. Também em casa, o Bustos não foi além de um nulo diante do Mourisquense.

Na Liga Betclic Masculina, em jogo em atraso da 13.ª jornada, o Sangalhos voltou a perder (91-76) na casa do FC Porto. Os bairradinos, que até estiveram várias vezes na frente do marcador, apenas claudicaram no último período, de um jogo em que a equipa de Emanuel Silva realizou uma excelente primeira parte.