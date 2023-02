Aveiro é o Município Convidado da BTL 2023

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) é o Município Convidado da edição de 2023 da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que se realiza entre os dias 1 e 5 de março na Feira Internacional de Lisboa (FIL). Passeios de moliceiro em realidade virtual, momentos de showcooking com chefs de renome, ateliês de Cerâmica, de Arte Nova e de Sal, e leituras de contos e teatros de marionetas para as crianças, são algumas das atividades apresentadas no stand, que irá dar a conhecer o melhor que Aveiro tem para oferecer aos seus visitantes.

“A Câmara Municipal de Aveiro recebe com muito gosto este desafio, enquadrado numa lógica global de promoção da Cidade, do Município e da Região de Aveiro, do Centro de Portugal e do nosso País”, afirma o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, na antevisão do evento, sublinhando a “aposta muito grande que estamos a fazer na divulgação, de forma diferenciada, dos nossos eventos. Teremos um stand com traços muito fortes de inovação, que é uma imagem de marca do nosso Município. Será ainda possível conhecer o território de uma outra perspetiva, através de imagens de locais icónicos e outros menos conhecidos do grande público, para que empresários e turistas possam, a partir daqui, encontrar mais e melhores formas de visitar e divulgar Aveiro pelos quatro cantos do mundo.”

“A participação de Aveiro como Município Convidado da BTL, uma escolha da Fundação AIP e da organização da Bolsa, é de extrema importância, pois capitaliza, consagra e confirma a aposta que a CMA tem vindo a fazer na área do Turismo, atraindo mais investimento e mais conhecimento da Cidade, Município e Região de Aveiro, num trabalho de parceria com as empresas do setor, com a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) e, de uma forma muito especial, com a Turismo Centro de Portugal (TCP)”, refere Ribau Esteves.

Considerada pela imprensa do setor como a principal mostra nacional e das mais importantes a nível Internacional, a BTL 2023 congrega anualmente centenas de profissionais das mais variadas áreas da atividade turística.

Os primeiros dias da BTL são dedicados exclusivamente a profissionais da área, sendo que as portas abrem ao público a partir das 17h de dia 3 de março. Os bilhetes podem ser adquiridos no site da BTL.