“Bairros Comerciais Digitais” apresentado aos comerciantes de Cantanhede

A Biblioteca Municipal foi palco de uma sessão de esclarecimento do projeto Bairros Comerciais Digitais, que surge após a aprovação da candidatura conjunta do Município e da Associação Comercial de Cantanhede à criação de um Bairro Digital, no âmbito do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

Perante uma plateia composta por comerciantes/empresários e outras entidades com lojas de produtos e/ou serviços na zona abrangida pelo Bairro Digital de Cantanhede, a sessão permitiu dar a conhecer, em pormenor, este projeto, bem como recolher contributos e esclarecer dúvidas.

Com esta candidatura, perspetiva-se a possibilidade de os agentes económicos tirarem partido das tecnologias disponíveis e apostarem na digitalização dos seus modelos de negócio, o que passa também pela sua capacitação e também dos trabalhadores envolvidos. Isto depois deste setor ter sido fortemente afetado pela situação pandémica, atendendo à sua dependência do contacto com o público e às restrições de circulação que estiveram em vigor.

Ao intervir na abertura da sessão em representação da Câmara Municipal, Nuno Troca Gomes referiu que a primeira fase – de candidatura – “foi um sucesso”, comprovado pela classificação obtida.

“A candidatura ao projeto Bairros Comerciais Digitais teve uma nota de 4.7 numa escala máxima de 5, ficando à frente de cidades de maior dimensão”, destacou, apelando depois ao envolvimento dos lojistas neste projeto, para que a segunda etapa da candidatura também seja coroada de êxito. “Esta é uma medida estruturante para o comércio e para a revitalização das zonas de comércio tradicional”, complementou.

Já a presidente da Associação Empresarial de Cantanhede, Cristina Antunes, manifestou o desejo de que o projeto “vá o mais longe possível”, pois isso significará uma melhoria da atividade comercial na cidade.

O projeto Bairros Comerciais Digitais conta com uma dotação global de 52,5 milhões de euros destinados a apoiar a digitalização de, no mínimo, 50 Bairros Comerciais Digitais, “inseridos em zonas delimitadas no espaço público com uma elevada vitalidade comercial, em centros urbanos, zonas suburbanas ou rurais”.