Câmara de Cantanhede disponibiliza mais de 5 mil árvores de espécies autóctones

Projeto iniciado em 2020 vai abranger todas as freguesias do concelho.

O Município de Cantanhede viu aprovada a candidatura efetuada no âmbito do projeto Floresta Comum “Projetos Florestais ou de Conservação da Natureza e Recuperação da Biodiversidade – Bolsa Pública de Espécies Florestais Autóctones”, que permitirá aos proprietários a rearborização dos respetivos terrenos inseridos nas faixas de gestão de combustível com carvalhos, pinheiros mansos, amieiros e freixos.

Desta forma, é dada continuidade ao projeto iniciado em 2020, permitindo abranger todas as freguesias do concelho.

“O nosso objetivo é o de fomentar e incentivar o enriquecimento da floresta autóctone, com ações de rearborização em faixas de gestão de combustível da rede viária florestal. Desta forma, não apenas promovemos a biodiversidade e a proteção ambiental, como contribuímos para a prevenção dos incêndios rurais”, justifica o vereador Adérito Machado.

No âmbito da candidatura agora aprovada, as espécies disponíveis para plantação são o Acer pseudoplatanus (padreiro), Alnus glutinosa (amieiro), Fraxinus angustifolia (freixo), Quercus faginea (carvalho-cerquinho), Quercus robur (carvalho-alvarinho), Pinus pinea (pinheiro-manso), Quercus suber (sobreiro), Juglans nigra (nogueira preta) e Salix atrocinerea (borrazeira-preta).

Para o efeito, o Gabinete Técnico Florestal do Município disponibilizará as plantas aos proprietários dos terrenos, mediante contacto prévio, bem como dará todo o aconselhamento técnico necessário, para que se cumpram as regras e normas da legislação em vigor sobre a matéria.

A oferta é limitada ao stock de plantas existentes em viveiro. Em Cantanhede, a floresta representa 62% da área total do concelho. Ao nível das espécies florestais, o pinheiro-bravo tem uma ocupação superior a 55%, seguindo-se o eucalipto (32%) e outras espécies arbóreas (9%).