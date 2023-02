Cantanhede: Construção da ETAR das Cochadas vai ser iniciada

A assinatura do auto de consignação da empreitada de conceção e construção da nova estação de tratamento de águas residuais (ETAR) das Cochadas, no concelho de Cantanhede, foi formalizada no passado dia 24 de janeiro, na sede da Águas do Centro Litoral (AdCL), assinalando, assim, a contagem do prazo de execução da obra que ascende a mais de 9 milhões de euros e que vai ser executada no âmbito de um investimento total de 12,8 milhões de euros, com financiamento do POSEUR.

“É um dia histórico”, considerou a edil de Cantanhede, Helena Teodósio, referindo-se “ao desfecho de um processo em que o Município de Cantanhede lutou muito para pôr fim às descargas do coletor da AdCL nas Cochadas.

Foram muitos anos, demasiados anos, a reivindicar junto do Governo uma solução para um problema ambientalmente insustentável e que finalmente vai agora ser resolvido”, afirmou a autarca, lembrando “as insistentes diligências que fez junto do Ministério do Ambiente e as promessas sucessivamente adiadas sobre a construção da ETAR”.

