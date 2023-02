Carnaval de Palmo e Meio enche as ruas com mais de um milhar de crianças

O Carnaval de Palmo e Meio vai encher as ruas da cidade da Mealhada com mais de um milhar de crianças a participarem num desfile de cor e alegria, no dia 12 de fevereiro, a partir das 15h.

É o retomar de uma tradição interrompida há dois anos. Uma semana antes dos desfiles principais do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, o primeiro corso está a cargo das crianças que frequentam o Agrupamento de Escolas da Mealhada e as instituições particulares de solidariedade social do Município da Mealhada. Numa tarde dedicada à fantasia, mais de mil crianças vão viver as suas fantasias num desfile de brincadeira que vai terminar num espetáculo musical na Tenda de Carnaval, localizada no novo estacionamento junto à Câmara Municipal.

A concentração está marcada para as 14h30, junto ao Centro Escolar da Mealhada, seguindo o desfile pela Rua Visconde Valdoeiro, Rua Dr. José Cerveira Lebre, Rua Eduardo Alves de Matos e parque de estacionamento paralelo à linha da Caminho de Ferro (junto à Casa dos Coutos).

O Carnaval de Palmo e Meio é uma atividade que integra a Rede Social da Mealhada, contando com a organização da Associação de Carnaval da Bairrada, em parceria com a Câmara Municipal da Mealhada.

Programa

14h30 l Concentração no Centro Escolar da Mealhada

15h00 l Início do desfile carnavalesco

17h00 l Espetáculo musical na tenda da ACB, para as crianças participantes no desfile, dos 3 aos 10 anos de idade.