Carnaval Mealhada: Batuque venceu e público rendeu-se aos Amigos da Tijuca

O GRES Batuque foi o grande vencedor da edição de 2023 do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, na Mealhada, decidiu o lote de jurados para a atribuição do disputado troféu. No voto Popular o vencedor foi o GRES Amigos da Tijuca.

Os resultados foram conhecidos no decorrer da Gala Joham D’Oliveira, na noite da passada sexta-feira, no Cineteatro Messias, na Mealhada.

Na classificação das escolas, o Batuque venceu com a nota de 297,3, com Amigos da Tijuca na segunda posição com 295,3, seguindo-se Sócios da Mangueira, com 292,7, e Real Imperatriz, com 291 pontos.

