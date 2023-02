Centro de Recolha de Animais de Ílhavo já recebe gatos

A Câmara Municipal de Ílhavo inaugurou, no passado dia 20, a obra de ampliação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ílhavo (CROACI), passando a ter sensivelmente o dobro do espaço e melhores condições de receção e acolhimento de animais.

Com um investimento total superior a 82 mil euros euros, esta obra conta com o financiamento de 15 mil euros, no âmbito do Programa de Concessão de Incentivos Financeiros para a Construção e Modernização de Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia, no âmbito da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Centro (CCDRC).

O CROACI, da responsabilidade da Câmara Municipal de Ílhavo, encontra-se localizado junto aos Armazéns Gerais, na Gafanha de Aquém, em Ílhavo. Para além d captura/recolha, transporte e alojamento de animais abandonados, errantes ou vadios; faz o alojamento de animais para sequestro ou quarentena sanitária, ou o alojamento resultante de recolhas compulsivas, determinadas pelas Autoridades Competentes; alojamento de animais provenientes de entregas voluntárias, nos casos definidos na lei; occisão de animais, nos casos expressamente previstos na Lei e no respetivo Regulamento; execução das ações de profilaxia médica e sanitária, consideradas obrigatórias pelas Autoridades Sanitárias Veterinárias Competentes; identificação animal e recolha, receção e eliminação de cadáveres de animais. Aqui, todos os interessados podem também fazer a adoção de animais.

No CROACI existem animais de raça pura ou “puros” rafeiros, que foram, na sua maioria, abandonados e posteriormente capturados, não tendo sido reclamados pelo seu dono dentro do prazo previsto por Lei (15 dias).

De referir que em 2022, foram recolhidos na via pública 85 animais e entregues no CROACI 11. Foram restituídos ao seu dono 27 e adotados 64. Já este ano foram adotados três cachorros abandonados à porta do CROACI.

Atualmente, o CROACI conta com 21 cães, quase todos disponíveis para adoção.