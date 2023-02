Confraria dos Rojões da Bairrada apoia causa de Coimbra

A Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha acaba de apoiar a Associação Minha Gente, de Coimbra, com a oferta de um cabaz de produtos não perecíveis.

Esta ação, inserida na vertente solidária da Confraria, “através do seu humilde contributo na erradicação da fome e da pobreza”, levou à recolha dentro da sua comunidade destes bens agora entregues à associação de Coimbra, cidade onde a Confraria vai levar a cabo o seu VIII Capítulo, no próximo dia 25 de fevereiro. Tal evento irá decorrer no Convento S. Francisco, com desfile das confrarias participantes pela margem do Mondego até à Quinta das Lágrimas.

A Associação Minha Gente existe desde 2016 e atualmente apoia cerca de 212 pessoas (57 famílias), sobrevivendo com as quotas dos associados, o voluntariado e os bens que lhes são doados, quer por particulares quer por algumas instituições comerciais. Funciona como emergência social, entregando alimentos no mesmo dia em que as pessoas pedem ajuda. Há cerca de um ano, esta Associação ficou sem instalações para recolher os donativos, estando a aguardar a intervenção de outras instituições públicas para resolver este constrangimento.

A Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha é uma Associação Cultural, que visa preservar, promover e divulgar os genuínos rojões da Bairrada e toda a gastronomia e cultura gastronómica desta região. Foi fundada em 2014 e tem na sua constituição confrades de todos os concelhos da Região da Bairrada, tendo a sua sede na cidade de Oliveira do Bairro.