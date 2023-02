Desfiles de carnaval regressam a Mira

Dois anos depois, o Carnaval vai voltar a festejar-se em Mira, nos dias 17, 19 e 21 de fevereiro.

Subordinado ao tema “Ler & Foliar com os heróis, vilões, figuras e figurões dos livros”, espera-se, nos centros das vilas de Mira e da Praia de Mira, muita cor, alegria e criatividade das centenas de intervenientes dos diversos estabelecimentos de ensino, instituições de solidariedade social, associações do concelho e os Caretos da Lagoa.

Serão três dias em que se pretende manter viva a tradição carnavalesca existente no concelho de Mira, favorecendo o desenvolvimento da criatividade e imaginação, bem como o espírito do associativismo entre a comunidade, proporcionando um momento de convívio e alegria entre os mirenses e demais população.

Os festejos iniciam-se sexta-feira, dia 17 de fevereiro, pelas 10h, com o cortejo do Agrupamento de Escolas e IPSS do concelho, no centro da vila de Mira.

No domingo, dia 19, pelas 14h30, será a vez do cortejo na Praia de Mira, terminando, no dia 21, terça-feira, dia de Carnaval, com o cortejo no centro da vila de Mira, com início às 14h30.